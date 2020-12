Meghan Markle come non l’abbiamo vista mai: versione Babbo Natale in un video musicale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Meghan Markle, in testa un cappello da Babbo Natale, in un video musicale. La duchessa di Sussex, così, non l’abbiamo vista mai. Ma il Daily Mail, andando a frugare nel passato della moglie del principe Harry, ha trovato la versione Santa Claus dell’attuale duchessa di Sussex nella clip di Christmas Spirit, un singolo del cantautore Richard Marx che risale al 2012. Ossia al tempo in cui la Markle, ben lontana dal royal wedding del maggio 2011, faceva l’attrice (all’epoca recitava nella fiction Suits). Leggi su vanityfair (Di venerdì 18 dicembre 2020) Meghan Markle, in testa un cappello da Babbo Natale, in un video musicale. La duchessa di Sussex, così, non l’abbiamo vista mai. Ma il Daily Mail, andando a frugare nel passato della moglie del principe Harry, ha trovato la versione Santa Claus dell’attuale duchessa di Sussex nella clip di Christmas Spirit, un singolo del cantautore Richard Marx che risale al 2012. Ossia al tempo in cui la Markle, ben lontana dal royal wedding del maggio 2011, faceva l’attrice (all’epoca recitava nella fiction Suits).

