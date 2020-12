Matilda De Angelis: l’attrice si mostra con le sue imperfezioni parlando al cuore della gente (Di sabato 19 dicembre 2020) Matilda De Angelis si mostra senza filtri e senza trucco. Il successo clamoroso del suo post tocca il cuore di tutti Matilda De Angelis si mostra con le sue imperfezioni (Instagram @MatildadeAngelis)Matilda De Angelis, classe ’95, si è fatta conoscere per le sue magistrali doti di attrice con il film Veloce come il vento, al fianco di Stefano Accorsi. Non è però noto a tutti che la giovane abbia mosso invece i suoi primi passi come attrice nella fiction Rai, Tutto Può Succedere. La Fiction che vede le storie di 4 fratelli alle prese con i propri figli e le proprie vite, tra alti e bassi. La giovane, oltre ad essere una grandissima attrice, è anche una cantante ed ... Leggi su altranotizia (Di sabato 19 dicembre 2020)Desisenza filtri e senza trucco. Il successo clamoroso del suo post tocca ildi tuttiDesicon le sue(Instagram @deDe, classe ’95, si è fatta conoscere per le sue magistrali doti di attrice con il film Veloce come il vento, al fianco di Stefano Accorsi. Non è però noto a tutti che la giovane abbia mosso invece i suoi primi passi come attrice nella fiction Rai, Tutto Può Succedere. La Fiction che vede le storie di 4 fratelli alle prese con i propri figli e le proprie vite, tra alti e bassi. La giovane, oltre ad essere una grandissima attrice, è anche una cantante ed ...

flamanc24 : RT @RollingStoneita: Da promessa del nostro cinema a giovane diva che sfonda negli USA. L’allure da star, l’essenza da punkettona bolognese… - meriCunningham : RT @NetflixIT: Quest’anno sotto l’albero c’è di tutto: un’isola leggendaria con Elio Germano e Matilda De Angelis, le nuove e terrificanti… - henryejune : RT @MarcoFallanca: Ho visto le prime due puntate di THE UNDOING. Spero di non fare un torto a Susanne Bier nel dire che il meraviglioso eso… - fireeagle78 : RT @MarcoFallanca: Ho visto le prime due puntate di THE UNDOING. Spero di non fare un torto a Susanne Bier nel dire che il meraviglioso eso… - zarzaga : RT @MarcoFallanca: Ho visto le prime due puntate di THE UNDOING. Spero di non fare un torto a Susanne Bier nel dire che il meraviglioso eso… -