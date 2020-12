Maglia Juventus 2021/22, Spoiler: sarà un omaggio allo Stadium -FOTO- (Di venerdì 18 dicembre 2020) Maglia Juventus – Ogni anno la Juventus, grazie alla partnership con Adidas regala kit nuovi e innovativi. Lo scorso anno fecero tanto scalpore le divise senza le classiche strisce bianconere, ma con due solo bande, una nera ed una bianca (separate da una striscia rosa). Quest’anno si è tornato al classico ma con un tocco di “futuro”. Strisce, anzi pennellate bianconere a mettere d’accordo tutti. Senza contare la quarta divisa speciale presentata durante Juventus-Verona (rosa, come quella del 2015). Adesso spunta uno Spoiler sulla nuova divisa. Maglia Juventus 2021/22, Spoiler di Footy Headlines Il noto portale Footy Headlines ha svelato alcune novità sulla Maglia Home della Juventus per la stagione ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 18 dicembre 2020)– Ogni anno la, grazie alla partnership con Adidas regala kit nuovi e innovativi. Lo scorso anno fecero tanto scalpore le divise senza le classiche strisce bianconere, ma con due solo bande, una nera ed una bianca (separate da una striscia rosa). Quest’anno si è tornato al classico ma con un tocco di “futuro”. Strisce, anzi pennellate bianconere a mettere d’accordo tutti. Senza contare la quarta divisa speciale presentata durante-Verona (rosa, come quella del 2015). Adesso spunta unosulla nuova divisa./22,di Footy Headlines Il noto portale Footy Headlines ha svelato alcune novità sullaHome dellaper la stagione ...

mirkonicolino : @LGramellini Maglia regalata dal Platini nel 1984 al presidente del club Juventus di Briatico (VV) - gabryjuve_89 : RT @mirkonicolino: La nuova maglia della #Juventus 2021-2022 rientrerà nella tradizione e ci sarà anche un richiamo all'#AllianzStadium che… - mirkonicolino : Finalmente una maglia 'della Juventus' con strisce normali. Bella l'idea del richiamo allo #Stadium per i 10 anni d… - JManiaSite : Tornano le strisce bianconere strette e c'è un omaggio all'#AllianzStadium per i 10 anni: ecco come sarà la nuova m… - ZonaJuventina : RT @mirkonicolino: La nuova maglia della #Juventus 2021-2022 rientrerà nella tradizione e ci sarà anche un richiamo all'#AllianzStadium che… -

Ultime Notizie dalla rete : Maglia Juventus Juventus, la maglia 2021/22 sarà un omaggio all'Allianz Stadium Calcio e Finanza Dove giocheranno nel 2021 Haaland, Dybala e Messi? Le tre domande della settimana

Quante possibilità ha Haaland di giocare nel Milan? La suggestione è partita proprio da Erling Haaland ed è arrivata fino ai bookmaker: l’attaccante del Borussia Dortmund, fresco vincitore del Golden ...

Maglia Juventus 2021/22, Spoiler: sarà un omaggio allo Stadium -FOTO-

MAGLIA JUVENTUS – Ogni anno la Juventus, grazie alla partnership con Adidas regala kit nuovi e innovativi. Lo scorso anno fecero tanto scalpore le divise senza le classiche strisce bianconere, ma con ...

Quante possibilità ha Haaland di giocare nel Milan? La suggestione è partita proprio da Erling Haaland ed è arrivata fino ai bookmaker: l’attaccante del Borussia Dortmund, fresco vincitore del Golden ...MAGLIA JUVENTUS – Ogni anno la Juventus, grazie alla partnership con Adidas regala kit nuovi e innovativi. Lo scorso anno fecero tanto scalpore le divise senza le classiche strisce bianconere, ma con ...