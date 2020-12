Maestro Pellegrini, da venerdì 18 dicembre esce in radio “Francesco” Feat. Motta (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dal 18 dicembre sarà disponibile in rotazione radiofonica “Francesco” (Blackcandy Produzioni), brano che vede il Featuring di Motta ed estratto dal primo album solista di Maestro Pellegrini dal titolo “FRAGILE”. “Francesco”, brano di Maestro Pellegrini in collaborazione con Motta, è la storia vera di un’amicizia lunga una vita da cui è scaturito nel corso del tempo un legame speciale, rafforzato dalla condivisione di un percorso artistico importante, un segno indelebile nella crescita di entrambi i protagonisti. Questa canzone è “una dedica in risposta a un’altra dedica”, una vera e propria lettera che mostra e dimostra come, a volte, solo le canzoni riescono a tirar fuori le più profonde emozioni: ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dal 18sarà disponibile in rotazionefonica “” (Blackcandy Produzioni), brano che vede iluring died estratto dal primo album solista didal titolo “FRAGILE”. “”, brano diin collaborazione con, è la storia vera di un’amicizia lunga una vita da cui è scaturito nel corso del tempo un legame speciale, rafforzato dalla condivisione di un percorso artistico importante, un segno indelebile nella crescita di entrambi i protagonisti. Questa canzone è “una dedica in risposta a un’altra dedica”, una vera e propria lettera che mostra e dimostra come, a volte, solo le canzoni riescono a tirar fuori le più profonde emozioni: ...

