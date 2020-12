Logistica | congelatori e simulazioni | Asl Roma 6 si prepara al vaccino anti-Covid

Leggi su dire

(Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA – “Per i primissimi giorni di gennaio avremo i frigo-congelatori e saremo in grado di conservare i vaccini che arriveranno in anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto”. L’Asl Roma 6 si è già attivata per non farsi cogliere impreparata dall’arrivo anticipato del vaccino Pfizer-Biontech per fine-inizio anno. A rivelarlo è il direttore generale dell’azienda sanitaria, Narciso Mostarda, intervistato dall’agenzia Dire. La Asl Roma 6 copre tutta la zona dei Castelli Romani, arrivando fino a Pomezia e Nettuno.