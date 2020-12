Lo lanciano in acqua per scherzo, rimane incastrato nell’elica. 30enne muore nel giorno del suo compleanno (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’avevano spinto in acqua per fargli uno scherzo, ma la burla si è trasformata rapidamente in tragedia. Simon Houlder non è riuscito ad estrarre una delle sue gambe, rimasta incastrata nell’elica di una barca. L’uomo, che risiedeva a Bubwith, nel Regno Unito, si trovava in barca assieme ad altri sei amici lo scorso 15 settembre. Un modo speciale per festeggiare il suo 30esimo compleanno. Sulla barca la situazione era ovviamente molto festosa. Gli amici di Simon avevano bevuto parecchi alcolici e avevano cominciato a farsi scherzi tra di loro. Due di loro erano stati lanciati in acqua, tanto che è stato necessario fare retromarcia per recuperarli. Lo stesso è accaduto poi a Simon Houlder, che è rimasto intrappolato nell’elica mentre cercava di risalire a bordo. Quando ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’avevano spinto inper fargli uno, ma la burla si è trasformata rapidamente in tragedia. Simon Houlder non è riuscito ad estrarre una delle sue gambe, rimasta incastratadi una barca. L’uomo, che risiedeva a Bubwith, nel Regno Unito, si trovava in barca assieme ad altri sei amici lo scorso 15 settembre. Un modo speciale per festeggiare il suo 30esimo. Sulla barca la situazione era ovviamente molto festosa. Gli amici di Simon avevano bevuto parecchi alcolici e avevano cominciato a farsi scherzi tra di loro. Due di loro erano stati lanciati in, tanto che è stato necessario fare retromarcia per recuperarli. Lo stesso è accaduto poi a Simon Houlder, che è rimasto intrappolatomentre cercava di risalire a bordo. Quando ...

wonutempt : Gemma e tina che si lanciano secchiate d’acqua wow magia pura - chiaraabi : GEMMA E TINA CHE SI LANCIANO L'ACQUA MA COSA STIAMO GUARDANDO #uominiedonne - itselits : STO MALE VOGLIO SUBITO IL VIDEO DI LORO DUE CHE SI LANCIANO ACQUA DALLE BOTTIGLIE #uominiedonne - CamillaBiondini : #uominiedonne che programma diseducativo, donne mature che si lanciano bottiglie d’acqua - alde68 : RT @gianpaolomartel: @alde68 quando vai in negozio rigorosamente a piedi e di solito te li lanciano in mano e ti porti i vasi d'acqua in eq… -

Ultime Notizie dalla rete : lanciano acqua Lo lanciano in acqua per scherzo, rimane incastrato nell’elica. 30enne muore nel giorno del suo compleanno Periodico Italiano Xiaomi Mi Watch Lite arriva in Italia: eccolo su Amazon, e che prezzo!

Ve lo avevamo anticipato: quel Redmi Watch che è stato lanciato in Cina a fine novembre ... Xiaomi Mi Watch lite è inoltre resistente alle immersioni in acqua fino a 5 atmosfere.

Il giorno in cui il mondo ha conosciuto il talento di Antonio Cassano

mentre i padroni di casa avevano perso a Lecce il derby pugliese e cercavano punti salvezza come chi cerca acqua nel deserto. Eugenio Fascetti, allenatore dei Galletti, non poteva contare sugli ...

Ve lo avevamo anticipato: quel Redmi Watch che è stato lanciato in Cina a fine novembre ... Xiaomi Mi Watch lite è inoltre resistente alle immersioni in acqua fino a 5 atmosfere.mentre i padroni di casa avevano perso a Lecce il derby pugliese e cercavano punti salvezza come chi cerca acqua nel deserto. Eugenio Fascetti, allenatore dei Galletti, non poteva contare sugli ...