Le liberazioni sono buone notizie | non solo in Libia

ROMA – Le liberazioni sono anzitutto buone notizie. È vero in Libia (auguri ai pescatori di Mazara del Vallo e alle loro famiglie) ed è vero in altre aree di crisi del mondo. Guardando a sud oggi è vero soprattutto in Nigeria: nella notte, oltre 300 alunni del college maschile di Kankara, frontiera del Sahel spazzata dal vento dell'harmattan, sono stati presi in consegna dai militari in una foresta dove erano stati tenuti in ostaggio per giorni.

Ultime Notizie dalla rete : liberazioni sono Libia, liberati dopo 108 giorni i pescatori sequestrati. Conte e Di Maio a Bengasi Il Fatto Quotidiano Libia, liberati dopo 108 giorni i pescatori sequestrati. Conte e Di Maio a Bengasi. La felicità dei parenti: “Per noi è già Natale”

Dopo 108 giorni sono stati liberati i pescatori sequestrati in Libia. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sono andati in volo a Bengasi. È infatti nella ...

La Toscana chiede libertà per Patrick Zaki

FIRENZE: L'assessora regionale Nardini ha lanciato un appello per liberare lo studente egiziano nell'ambito del XXIV Meeting dei diritti umani ...

