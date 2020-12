Le deroghe per il pranzo e la cena di Natale 2020 nel decreto di Conte: il grande ritorno dei congiunti? (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il premier vuole allargare agli invitati il Cenone e il pranzo del 25. Due le ipotesi in campo: consentire la presenza di parenti di primo e secondo grado oppure allargare a fidanzati, conviventi, ... Leggi su today (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il premier vuole allargare agli invitati il Cenone e ildel 25. Due le ipotesi in campo: consentire la presenza di parenti di primo e secondo grado oppure allargare a fidanzati, conviventi, ...

Corriere : Solo per tre giorni le misure saranno quelle delle zone gialle. Il 28, il 29 e il 30 dicembre si potrà uscire liber… - xmetterglipaura : RT @Elisa53274043: @TgLa7 @F_Boccia fosse per lei, farebbe restrizioni di qui a fine pandemia. Ma chi partner/famiglia non ha la fortuna di… - PalermoToday : Le deroghe per il pranzo e la cena di Natale 2020 nel decreto di Conte: il grande ritorno dei congiunti?… - romatoday : Le deroghe per il pranzo e la cena di Natale 2020 nel decreto di Conte: il grande ritorno dei congiunti?… - enrica_emme : RT @SardegnaG: Regalo di #Natale dalla regione ai sardi: il 22 dicembre il Consiglio discute il nuovo Piano casa, con le deroghe per edific… -