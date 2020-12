Ki Group, accordo con Glovo per consegna spesa biologica (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – Ki Group, società quotata su AIM-Italia ed attiva nel campo dei prodotti biologici e naturali, annuncia un accordo con la società di consegne a domicilio Glovo. L’accordo prevede la consegna di una selezione di prodotti biologici certificati, messi a disposizione attraverso i punti vendita specializzati che aderiranno all’iniziativa, partire da gennaio 2021. Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – Ki, società quotata su AIM-Italia ed attiva nel campo dei prodotti biologici e naturali, annuncia uncon la società di consegne a domicilio. L’prevede ladi una selezione di prodotti biologici certificati, messi a disposizione attraverso i punti vendita specializzati che aderiranno all’iniziativa, partire da gennaio 2021.

IAG sigla un accordo da £453 milioni per acquisire la spagnola Air Europa

IAG aveva inizialmente accettato di acquistare Air Europa per £910 milioni. Air Europa ha ricevuto £430,49 milioni di aiuti statali a novembre.

