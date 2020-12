Junior Bake Off Italia 2020/ Anna la migliore, con 5 fiocchi in testa alla classifica (Di sabato 19 dicembre 2020) Junior Bake Off Italia 2020, diretta e concorrenti seconda puntata 18 dicembre: ospite la star di Tik Tok Luciano Spinelli. Anna è la migliore nella classifica generale. Leggi su ilsussidiario (Di sabato 19 dicembre 2020)Off, diretta e concorrenti seconda puntata 18 dicembre: ospite la star di Tik Tok Luciano Spinelli.è lanellagenerale.

elastiicheart : tutte che guardano bake off per Damiano e io che guardo bake off junior per quel daddy di Flavio Montrucchio. - ehiyork : Comunque mi emoziono troppo guardando Junior Bake Off ma che cuccioli i bimbi ???? - kindaatoxiic : ma perché sto guardando junior bake off a me fanno fastidio i bambini stanno già piangendo cristo - mendesflckr : quanto mi piace bake off junior ???? mi fanno morire i bambini che litigano con i dolci uno ha appena detto 'cadono questi CATTIVONI' ???? -