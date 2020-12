Inter | Young | “Tifavo Arsenal e Wright era il mio idolo Adoro la cucina giamaicana”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Ashley, esterno sinistro dell', ha raccontato alcune curiosità personali nel Match Programme di-Spezia: "Il miodi infanzia? Non è un mistero, è, un grandissimo attaccante. Ero tifoso dell'e lui era molto forte, metteva tanta passione quando giocava. La cosa più esaltante della mia esperienza in Premier League è stata vincere il campionato, eravamo all'ultima stagione di Ferguson e abbiamo ottenuto una vittoria sensazionale. La miapreferita?i piatti giamaicani, in particolare quelliti da mia mamma che me li faceva arrivare a destinazione anche quando ero lontano da casa".caption id="attachment 1067467" align="alignnone" width="3000", getty/caption ITA ...