Instagram non funziona: 'Non si apre al login'. Centinaia di segnalazioni, cosa sta succedendo (Di venerdì 18 dicembre 2020) non funziona . La app social già dalla mattina di oggi 18 dicembre e per buona parte del pomeriggio ha dato problemi, con Centinaia di segnalazioni sul sito , che monitora il funzionamento di varie ... Leggi su leggo (Di venerdì 18 dicembre 2020) non. La app social già dalla mattina di oggi 18 dicembre e per buona parte del pomeriggio ha dato problemi, condisul sito , che monitora ilmento di varie ...

MarroneEmma : Barbie magia delle feste.??? (Non è vero sono in tuta sul divano) - HDblog : Instagram down: non c'è fine alla settimana nera del web - PintusAngelo : Mi sveglio, mi accorgo che è il 18 e non riesco a farne a meno.?? - ex_smiles : RT @peularis: 'Farai un regalo a Tommy per Natale?' 'Non posso dire niente perché qua se ci sono sorprese da fare meglio tenersele per se s… - barbara__lauro : RT @Cultur_e: #TechNews - Non si può parlare di vero e proprio #instagramdown perché il servizio è attivo e funzionante, ma da questa matt… -