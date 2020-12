In Brasile ci sono app che proteggono i cittadini dalle sparatorie (Di venerdì 18 dicembre 2020) (screenshot: mappa interattiva dell’App FogoCruzado aggiornata a dicembre 2020)Ormai siamo abituati ad avere un’applicazione per qualsiasi aspetto della vita quotidiana. Di certo, però, è difficile immaginare che ce ne siano alcune in grado addirittura di proteggere i cittadini dalle mine vaganti e dalle sparatorie. Succede però in Brasile dove, in alcune città come Rio De Janeiro, avvengono quotidianamente episodi del genere fra tra polizia e trafficanti di droga, gruppi rivali o milizie paramilitari. Basti pensare che, secondo gli ultimi dati, da inizio anno almeno 106 persone sono state uccise dalle mine vaganti. E nel 2019, si sono contate una media di 20 sparatorie al giorno nel territorio della città. Per questo molti ... Leggi su wired (Di venerdì 18 dicembre 2020) (screenshot: mappa interattiva dell’App FogoCruzado aggiornata a dicembre 2020)Ormai siamo abituati ad avere un’applicazione per qualsiasi aspetto della vita quotidiana. Di certo, però, è difficile immaginare che ce ne siano alcune in grado addirittura di proteggere imine vaganti e. Succede però indove, in alcune città come Rio De Janeiro, avvengono quotidianamente episodi del genere fra tra polizia e trafficanti di droga, gruppi rivali o milizie paramilitari. Basti pensare che, secondo gli ultimi dati, da inizio anno almeno 106 personestate uccisemine vaganti. E nel 2019, sicontate una media di 20al giorno nel territorio della città. Per questo molti ...

