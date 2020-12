Grande Fratello Vip | terribile gaffe di Signorini che cita Damante in diretta

(Di sabato 19 dicembre 2020) AlVip, Alfonsoha fatto unainndo Andrea, che ha preso parte al programma come concorrente nella prima edizione. AlVip questa sera non è stata affatto una puntata facile. Per questo motivo Alfonsoad un certo punto, durante il corso della, si è L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

AGCOMunica : #agcom Nota su #televoto Grande Fratello Vip #GFvip #GrandeFratello - davidefaraone : Ma il portavoce del Presidente del Consiglio che invia la geolocalizzazione dalla Libia da una base segreta l’ha ca… - trash_italiano : #GFVIP, Cristiano Malgioglio parla dei contratti: 'tu quante puntate hai?', la regia stacca ma è bufera - JessicaPrezzav1 : RT @Tommasino02: Questo Grande Fratello si fa più interessante ?? #gfvip - burbvlarry : RT @Tommasino02: Questo Grande Fratello si fa più interessante ?? #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Al Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha fatto una gaffe in diretta citando Andrea Damante, che ha preso parte al programma come concorrente nella prima edizione. Screen dal video Al Grande ...1Nel corso della diretta del Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini scambia Andrea Zelletta per Andrea Damante: ecco la gaffe del conduttore Di certo non mancano forti emozioni questa sera al Grande ...