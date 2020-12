Grande Fratello Vip | è ufficiale la squalifica – scopri qui la notizia completa

Leggi su giornal

(Di venerdì 18 dicembre 2020)Vip continua a stupire. Stasera, venerdì 18 Dicembre, andrà in onda una nuova puntata dello show condotto da Alfonso Signorini e con in studio come opinionisti: Pupo ed Antonella Elia. Stasera è annunciato un importante provvedimento disciplinare avverso uno dei concorrenti. Probabilmente il vippone interessato sarà Filippo Nardi. Ciò perché nei giorni scorsi è stata sollevata un’enorme polemica per certe sue affermazione nei confronti di Maria Teresa Ruta. Il pubblico si è indignato davanti ad affermazioni sessiste e certamente poco galanti di Filippo. Il popolo del web subito si è mobilitato per far notare quanto detto dal conte, evidenziandone la gravità. E poche ore fa è stata l’ufficialità di un provvedimento disciplinare. Sarà per Filippo? Guarda qui sotto il comunicato del...