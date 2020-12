GF Vip | Ginevra Lamborghini non entrerà nella casa del GFVip | a causa della sorella Elettra

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Sarebbe dovuta entraredel Grande Fratello Vip, manon varcherà più la porta rossa. Perché? Scopriamolo insieme. Avrebbe dovuto varcare la porta rossa del Grande Fratello anche ladi, ma questa entrata non si sarà. A rivelare l’accaduto è lo stesso presentatore, Alfonso Signorini, che prova a L'articolo Curiosauro.

infoitcultura : Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini e Signorini: volano dure accuse - infoitcultura : Ginevra Lamborghini punge Alfonso Signorini e svela la verità sul GF Vip - infoitcultura : Ginevra Lamborghini esclusa dal Grande Fratello Vip: “Cattivo gusto…” - infoitcultura : GF Vip, Ginevra Lamborghini contro Signorini dopo l’esclusione - infoitcultura : GF Vip: salta l’ingresso di Ginevra Lamborghini, scontro con Signorini -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Ginevra

Andrea Zenga prossimo concorrente del Grande Fratello Vip: chi è Tra i prossimi ingressi della casa del Grande Fratello Vip ci sarà anche Andrea Zenga. Ma ...Di recente Alfonso Signorini ha spiegato perchè Ginevra Lamborghini non entrerà nella casa del Grande Fratello Vip. A quanto pare le dichiarazioni rilasciate da Signorini non sono per nulla piaciute ...