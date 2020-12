GF Vip, chi è Andrea Zenga: fidanzata, lavoro, vita privata del figlio di Walter Zenga (Di venerdì 18 dicembre 2020) Andrea Zenga è una new entry del GF Vip, scopriamo chi è il figlio dell’ex campione Walter Zenga Andrea Zenga al GF Vip (Instagram)Andrea Zenga è uno splendido ragazzo di 27 anni, figlio dell’attuale allenatore di calcio Walter Zenga e di Roberta Termali. E’ divenuto famoso grazie alla partecipazione al programma Temptation Island Vip nel 2018, al quale ha preso parte con la ormai ex fidanzata Alessandra Sgolastra. LEGGI ANCHE: GF Vip, chi è Mario Ermito: età, carriera, fidanzata Chi è Andrea ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 18 dicembre 2020)è una new entry del GF Vip, scopriamo chi è ildell’ex campioneal GF Vip (Instagram)è uno splendido ragazzo di 27 anni,dell’attuale allenatore di calcioe di Roberta Termali. E’ divenuto famoso grazie alla partecipazione al programma Temptation Island Vip nel 2018, al quale ha preso parte con la ormai exAlessandra Sgolastra. LEGGI ANCHE: GF Vip, chi è Mario Ermito: età, carriera,Chi è...

sergioalesi : RT @Stupormundi66: Ma solo a me il Grande Fratello Vip fa ORRORE? Roby sta scanalando, c'è capitato e a me son venuti i brividi di disgusto… - Stupormundi66 : Ma solo a me il Grande Fratello Vip fa ORRORE? Roby sta scanalando, c'è capitato e a me son venuti i brividi di dis… - SerenaMalik7 : RT @back2lowtech: Riflessione: chi vede il live sa che il GF cambia regia quando non vuole che si sentano certe cose che dicono i vip, cens… - back2lowtech : Riflessione: chi vede il live sa che il GF cambia regia quando non vuole che si sentano certe cose che dicono i vip… - infoitcultura : Grande Fratello Vip 5: Alfonso Signorini svela chi entrerà nella casa venerdì -