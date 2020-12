Gazzetta: Papu-Atalanta, tregua fino a Natale e poi addio, ma non gratis. Il Napoli sta a guardare (Di venerdì 18 dicembre 2020) La Gazzetta dello Sport torna sul caso Papu Gomez all’Atalanta. Prima della partita con la Juve, scrive, è stata siglata una sorta di tregua tra il calciatore e la societ. “Ciò che si è visto a Torino, però, è il risultato di una sorta di tregua concordata alla vigilia del match con la Juve tra la società nerazzurra, l’argentino e il suo entourage. Un faccia a faccia in cui le parti si sono trovate d’accordo sull’andare avanti sino a Natale senza altri scossoni o strascichi social, pe concentrarsi sulle ultime tre sfide del 2020”. fino a Natale, Gomez giocherà, sempre che Gasperini lo riterrà opportno, ma non è detto che il Papu resti a Bergamo fino alla fine del suo contratto che scade il 30 giugno 2023. La società ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ladello Sport torna sul casoGomez all’. Prima della partita con la Juve, scrive, è stata siglata una sorta ditra il calciatore e la societ. “Ciò che si è visto a Torino, però, è il risultato di una sorta diconcordata alla vigilia del match con la Juve tra la società nerazzurra, l’argentino e il suo entourage. Un faccia a faccia in cui le parti si sono trovate d’accordo sull’andare avanti sino asenza altri scossoni o strascichi social, pe concentrarsi sulle ultime tre sfide del 2020”., Gomez giocherà, sempre che Gasperini lo riterrà opportno, ma non è detto che ilresti a Bergamoalla fine del suo contratto che scade il 30 giugno 2023. La società ...

napolista : Gazzetta: #Papu-#Atalanta, tregua fino a Natale e poi addio, ma non gratis. Il #Napoli sta a guardare Il club esclu… - infoitsport : Gazzetta: “Papu e l’inno della Juve, lo fa apposta? Un’ipotesi dice che vada…” - infoitsport : Il Papu canta l'inno della Juve. La Gazzetta dello Sport: 'O lo fa apposta o è pessimo istinto' - sportli26181512 : Percassi pronto a liberare il Papu, non a regalarlo: per un'italiana costa almeno 10 milioni: Percassi pronto a lib… - Gazzetta_it : La borsa di #Pedullà: #Percassi non regalerà il #Papu -