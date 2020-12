Francesca Michielin e Fedez insieme alla 71° edizione del Festival di Sanremo (Di venerdì 18 dicembre 2020) Francesca Michielin E Fedez parteciperanno alla 71° edizione del Festival di Sanremo, in gara nella categoria Campioni con il brano “Chiamami per Nome”. Il brano, scritto da Federico Lucia, Francesca Michielin, Davide Simonetta, Alessandro Mahmoud, Alessandro Raina e prodotto da d.whale, segna il ritorno dei due artisti che tornano a collaborare e ad esibirsi insieme dopo i successi di “Magnifico” e “Cigno Nero”. “Chiamami per nome” nasce dalla voglia di sancire un’amicizia e una fortunata collaborazione artistica e Il Festival di Sanremo 2021 sarà l’occasione unica per unire i loro due mondi. “Federico ed io abbiamo collaborato tanto tempo fa. Eravamo ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 18 dicembre 2020)parteciperanno71°deldi, in gara nella categoria Campioni con il brano “Chiamami per Nome”. Il brano, scritto da Federico Lucia,, Davide Simonetta, Alessandro Mahmoud, Alessandro Raina e prodotto da d.whale, segna il ritorno dei due artisti che tornano a collaborare e ad esibirsidopo i successi di “Magnifico” e “Cigno Nero”. “Chiamami per nome” nasce dvoglia di sancire un’amicizia e una fortunata collaborazione artistica e Ildi2021 sarà l’occasione unica per unire i loro due mondi. “Federico ed io abbiamo collaborato tanto tempo fa. Eravamo ...

michela_dream : RT @sharonmero: @michela_dream porta gli occhiali di hello kitty a sanremo così li fai cadere davanti a Francesca Michielin pls - peyoteways : RT @Juliacanteven: Ecco i miei protetti per questa edizione: coma_cose, Fulminacci, Madame, Willie Peyote, Fasma, Maneskin, Random, Frances… - VanityFairIt : A 7 anni dal loro primo sodalizio artistico, Fedez e Francesca Michielin tornano insieme al Festival di Sanremo 202… - sharonmero : @michela_dream porta gli occhiali di hello kitty a sanremo così li fai cadere davanti a Francesca Michielin pls - Juliacanteven : Ecco i miei protetti per questa edizione: coma_cose, Fulminacci, Madame, Willie Peyote, Fasma, Maneskin, Random, Fr… -