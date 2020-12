Favino e il ritorno dei Moschettieri: 'Tom Cruise non ti temiamo'. (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il trio di attori scherza nel corso dell'intervista con Leggo a proposito del lavoro svolto durante le riprese. Favino commenta così ' Tutto il lavoro lo abbiamo fatto noi, siamo andati a cavallo, ... Leggi su leggo (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il trio di attori scherza nel corso dell'intervista con Leggo a proposito del lavoro svolto durante le riprese.commenta così ' Tutto il lavoro lo abbiamo fatto noi, siamo andati a cavallo, ...

leggoit : Favino e il ritorno dei Moschettieri: 'Tom Cruise non ti temiamo'. - WondernetMag : Su #WondernetMagazine il trailer di Tutti per 1 - 1 per tutti, il ritorno dei Moschettieri Favino, Mastandrea e Pap… - SimonaCroisette : RT @EnfantProdige: H da poco finito di girare Comedians,il 3 Gennaio andrà in onda il suo docufilm 'Oggi è Primavera' ma Gabriele Salvatore… - EnfantProdige : H da poco finito di girare Comedians,il 3 Gennaio andrà in onda il suo docufilm 'Oggi è Primavera' ma Gabriele Salv… -