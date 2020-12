Elisabetta Gregoraci non dorme più: il motivo è sconvolgente (Di venerdì 18 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci dopo l’ esperienza al GfVip sembra avere molti pensieri per la testa, che la tormentano tanto da non farla dormire. Elisabetta Grecoraci (Instagram)LEGGI QUI >>> GFVip, Malgioglio senza freni: la storia d’amore in casa Elisabetta Grecoraci è una famosissima ex modella e conduttrice tv che divenne famosa per la sua storica relazione con l’imprenditore Flavio Briatore. Si è da poco conclusa la sua esperienza al Grande Fratello Vip che potremmo definire tormentata. La Gregoraci si è resa protagonista di un discusso intreccio amoroso che ha visto protagonista oltre che lei anche gli influencer Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Questa complicata relazione l’ha costretta a lasciare anzitempo il reality, scatenando la reazione del web, i due infatti erano una ... Leggi su kronic (Di venerdì 18 dicembre 2020)dopo l’ esperienza al GfVip sembra avere molti pensieri per la testa, che la tormentano tanto da non farla dormire.Grecoraci (Instagram)LEGGI QUI >>> GFVip, Malgioglio senza freni: la storia d’amore in casaGrecoraci è una famosissima ex modella e conduttrice tv che divenne famosa per la sua storica relazione con l’imprenditore Flavio Briatore. Si è da poco conclusa la sua esperienza al Grande Fratello Vip che potremmo definire tormentata. Lasi è resa protagonista di un discusso intreccio amoroso che ha visto protagonista oltre che lei anche gli influencer Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Questa complicata relazione l’ha costretta a lasciare anzitempo il reality, scatenando la reazione del web, i due infatti erano una ...

