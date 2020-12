Dpcm Natale | tutta Italia in zona rossa dal 24 al 6 festivi e prefestivi

Leggi su improntaunika

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Redazionedal 24 dicembre al 6 gennaio nei giornie pre. E’ quanto emerge dalla riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione della maggioranza sulle misure da adottare nel periodo die all’inizio del 2021 per arginare la diffusione del coronavirus. Gli altri giorni nono pre– il 28, 29, 30 dicembre – saranno‘arancione’. Nel periodo delletà si potrà uscire dal territorio dei piccoli Comuni sotto i 5mila abitanti, entro un raggio di 30 chilometri. E’ la decisione che il governo avrebbe comunicato alle Regioni. Non ci si potrà però muovere per andare nei Comuni capoluogo, anche se si trovano entro un raggio di 30 km. C’è la ...