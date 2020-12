Dpcm Natale, Conte annuncia le limitazioni per le feste. Tutte le nuove regole (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il premier parlerà dopo il Consiglio dei ministri di stasera (iniziato alle ore 18) che ufficializzerà le limitazioni per il periodo di Natale e Capodanno. Attese notizie importanti in serata in ... Leggi su leggo (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il premier parlerà dopo il Consiglio dei ministri di stasera (iniziato alle ore 18) che ufficializzerà leper il periodo die Capodanno. Attese notizie importanti in serata in ...

AnnalisaChirico : Governo fermo su Dpcm Natale, sui ristori, decreti sicurezza, con una ‘verifica’ ancora in corso e la totale incert… - LaStampa : Dpcm Natale, presidente della Corte Costituzionale: “Equilibrare libertà di movimento e diritto alla salute” - ItaliaViva : .@GToccafondi:'Per riaprire le scuole, la ministra dell’Istruzione o il presidente Consiglio non devono scrivere le… - IlSacroVate : RT @rapaciel: If (NF>4 + 2 Nonni

otin') Christmas lunch inside ('NF > 4 + 2 Nonni

otin'); else Christmas lunch inside ('NF… - assenzio14 : RT @Giorgiolaporta: Dunque con il nuovo #Dpcm il cazzaro giallo ha smentito per la terza volta in un mese ciò che aveva promesso! Vi sta be… -