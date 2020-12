DL Natale | è consentito l’asporto e il domicilio per pizzerie e ristoranti?

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 dicembre 2020), bar epotranno continuare a lavorare anche in zona rossa e arancione? La risposta è sì ma con qualche limitazione. Dopo aver stabilito il limite delle 18 per la zona gialla, in vista delle festività il Governo ha varato il nuovo Decreto Legge contenente le nuove misure da rispettare per il periodo 24 dicembre-6 gennaio. Tutta l’Italia si colorerà nei festivi e nei prefestivi di rosso mentre nelle quattro giornate restanti di arancione. In entrambi i casi per, bar esaràsolamente(sino alle 22:00, orario di coprifuoco) e ilsenza vincoli di orario. SportFace.