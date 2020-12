Dimissioni per stipendio non pagato: quando darle ed efficacia giuridica (Di venerdì 18 dicembre 2020) Purtroppo non sempre il pagamento dello stipendio avviene con regolarità, ovvero secondo le tempistiche prestabilite. Talvolta, infatti, difficoltà economiche dell’azienda, se non una vera e propria crisi, oppure la mancata correttezza del datore di lavoro che di fatto non paga il suo dipendente, possono comportare una o più mensilità di stipendio non pagato. Ebbene, che fare in queste circostanze? come può tutelarsi il lavoratore, per porre rimedio ad una situazione non conforme a quelli che sono i doveri delle parti del contratto di lavoro? Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sull’insieme dei diritti e doveri essenziali del lavoratore verso il proprio capo, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News stipendio non pagato e Dimissioni: il punto ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 18 dicembre 2020) Purtroppo non sempre il pagamento delloavviene con regolarità, ovvero secondo le tempistiche prestabilite. Talvolta, infatti, difficoltà economiche dell’azienda, se non una vera e propria crisi, oppure la mancata correttezza del datore di lavoro che di fatto non paga il suo dipendente, possono comportare una o più mensilità dinon. Ebbene, che fare in queste circostanze? come può tutelarsi il lavoratore, per porre rimedio ad una situazione non conforme a quelli che sono i doveri delle parti del contratto di lavoro? Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sull’insieme dei diritti e doveri essenziali del lavoratore verso il proprio capo, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google Newsnon: il punto ...

fattoquotidiano : Polonia, in migliaia in strada a Varsavia per manifestare a favore dell’aborto. Attivisti chiedono le dimissioni de… - QualeFuturo : RT @GiorgiaMeloni: Oggi con i ragazzi di #GioventùNazionale scesi in piazza davanti Montecitorio per chiedere le dimissioni di Conte: l’Ita… - romatorino : RT @claudio_2022: Teresa Bellanova, ultimatum a Giuseppe Conte: 'Per le mie dimissioni non si dovrà attendere molto' Facci il regalo di N… - LaFATAa5Stelle : RT @ElioLannutti: Renzi, dopo i ricatti, IV consegna un testo. Giorni di polemiche, interviste su giornali e tv, minacce di dimissioni dell… - CarlottaMarche7 : RT @claudio_2022: Teresa Bellanova, ultimatum a Giuseppe Conte: 'Per le mie dimissioni non si dovrà attendere molto' Facci il regalo di N… -

Ultime Notizie dalla rete : Dimissioni per Come chiedere le dimissioni La Legge per Tutti Coronavirus, ancora giù i contagi nel trapanese. Il 27 dicembre il vaccino Day in Europa

Diminuisce il numero dei positivi in provincia di Trapani. Sono 2082 gli attuali casi di persone contagiate (ieri ...

Michele Foletti: ‘Alla Lega serve più politica e meno Facebook’

L’ormai ex capogruppo non torna sui suoi passi dopo il ribaltone leghista sul Preventivo: ‘Non mi è più riconosciuta l’autorevolezza della guida’ ...

Diminuisce il numero dei positivi in provincia di Trapani. Sono 2082 gli attuali casi di persone contagiate (ieri ...L’ormai ex capogruppo non torna sui suoi passi dopo il ribaltone leghista sul Preventivo: ‘Non mi è più riconosciuta l’autorevolezza della guida’ ...