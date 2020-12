Decreto Smart Money: 9,5 milioni di euro per le start-up innovative (Di venerdì 18 dicembre 2020) stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dello sviluppo economico che definisce le modalità attuative degli interventi agevolativi in favore delle start-up innovative , previsti dal Decreto ... Leggi su impresacity (Di venerdì 18 dicembre 2020) stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ildel Ministero dello sviluppo economico che definisce le modalità attuative degli interventi agevolativi in favore delle-up, previsti dal...

