Decreto di Natale, le nuove misure per le feste: nei giorni “rossi” deroghe per andare da parenti e amici | Tutte le regole (Di venerdì 18 dicembre 2020) Prevale la linea del rigore, ma con alcune deroghe. Cosa si potrà fare e cosa non sarà possibile fare Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 18 dicembre 2020) Prevale la linea del rigore, ma con alcune. Cosa si potrà fare e cosa non sarà possibile fare

StefanoFeltri : Vediamo se è quella definitiva, ma nella bozza di decreto sul Natale non c'è praticamente nulla di quello che hanno… - Corriere : Ecco il calendario delle festività: divieti e regole, giorno per giorno - sole24ore : Approvato il decreto Natale: 10 giorni in zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio, fascia arancione solo per 4 feri… - Notiziedi_it : Decreto Natale, passa la linea dura: zona rossa dalla vigilia a Befana - Gianni__Panico : RT @Libero_official: Impossibile vietare, impossibile controllare: le criticità del '#cenone di #Natale' e dei due non conviventi ammessi i… -