Covid: "L'Rt non sta scendendo: risale nel Lazio, Lombardia e Veneto. Anziani a rischio" avverte Rezza (Di venerdì 18 dicembre 2020) Oggi lo ha ribadito il ministro Speranza "L'Rt e il numero di nuovi casi positivi tendono a non scendere più, a differenza di quello che abbiamo visto nelle scorse settimane" ma, poco prima, era stato il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza a rivelarlo, intervenendo alla 15esima edizione del Forum Risk Management in Sanità. Rezza: "In questo momento di alto rischio pandemico urge tutelare gli Anziani" Altro dato disarmante, "Il dato dei decessi è ancora molto alto e siamo sopra la soglia per quanto riguarda i posti letto in area medica e terapia intensiva. Inoltre non mi sembra che stiano più scendendo incidenza ed Rt. Ci sarà un incontro della Cabina di regia e dunque non mi sento ancora di anticipare i dati – aveva quindi spiegato ...

