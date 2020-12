Ciambella Natalizia – il BUCCELLATO siciliano

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Ilè un dolce tipico della tradizionesiciliana, si tratta di una torta piuttosto ricca, a forma di, fatta di pasta frolla ripiena di canditi e frutta secca. Nonostante il gran quantitativo di ingredienti che serve per realizzarla, non è per nulla difficile da fare. Il risultato sarà quello di presentare in tavola un dolce davvero Natalizio, perfetto per sostituire tutti i fine pasto del pranzo di Natale. La sua base di frolla e la sua forma la rendono adattissima anche al trasporto, potrebbe quindi essere pensata anche come un bel dono. Carta e penna per la lunga lista di ingredienti e corriamo al supermercato! Ingredienti per realizzare il350 grammi di farina, 150 grammi di burro, 100 grammi di zucchero, 50 ml di latte, 3 grammi di ammoniaca per dolci, 1 uovo, 80 grammi di ...