(Di venerdì 18 dicembre 2020) Chi era impegnato in videochiamate, mascotte per il vaccino da coronavirus, Paul Mescal e Giorgia Meloni, tra quelli da fotografare in settimana

SardegnaG : RT @Vinc1955: Celebripost - Vinc1955 : Celebripost -

Ultime Notizie dalla rete : Celebripost

Il Post

Non sono molte le persone rimaste in giro a farsi fotografare in questi giorni, tanto che si fa quasi prima ad elencarli tutti: Chiara Ferragni e Fedez alla consegna dell’Ambrogino d’oro, la prima don ...La carenza di persone in giro a eventi mondani ha costretto ad arrangiarsi come si può, con le videochiamate come siamo ormai abituati, ma anche con i cartonati al posto delle persone vere, come hanno ...