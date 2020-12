Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: Raiola spinge per la clausola (Di venerdì 18 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE MERCATO Milan - Come riporta il Corriere della Sera, Mino Raiola spinge per l'inserimento della clausola rescissoria nel Rinnovo di Donnarumma Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 18 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE MERCATO- Come riporta il Corriere della Sera, Minoper l'inserimento dellarescissoria neldiPianeta

PianetaMilan : #Calciomercato #Milan - Rinnovo #Donnarumma: #Raiola spinge per la clausola, #Maldini non è d'accordo (via… - sportli26181512 : Atalanta: tregua Gasp-Papu, ma a gennaio Leonardo e il Milan...: Tregua fra Gasperini e Gomez in casa Atalanta. L'a… - Jorgerugeles5 : RT @MilanNewsit: Gazzetta - Mercato Milan, manca un vero vice Ibra ma la società non è dello stesso avviso - calciomercato_m : MERCATO - Bucchioni: 'Milan, Milik nel mirino' - rus_sansiro : ?? ???? SERIE A / MILAN Tre priorità per Maldini: Lovato, Simakan e Kabak sono trattative parallele. -