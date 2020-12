Biathlon, inseguimento maschile Hochfilzen 2 2020: start list, pettorali di partenza e italiani in gara (Di venerdì 18 dicembre 2020) La start list, i pettorali di partenza e gli italiani in gara nell’inseguimento maschile di Hochfilzen, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di Biathlon. Il primo a partire dal cancelletto sarà Laegreid, mentre Lukas Hofer sarà il primo degli italiani con il pettorale numero 15. Presenti anche Thomas Bormolini, Didier Bionaz e Dominik Windisch. LA start list 1 LAEGREID Sturla Holm NOR 0:00 2 DALE Johannes NOR 0:08 3 BOE Johannes Thingnes NOR 0:20 4 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0:43 5 b SAMUELSSON Sebastian SWE 0:45 6 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 0:51 7 FILLON MAILLET Quentin FRA 0:52 8 JACQUELIN Emilien FRA 0:56 9 PONSILUOMA Martin SWE 0:58 10 ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 dicembre 2020) La, idie gliinnell’di, valevole per la Coppa del Mondo/2021 di. Il primo a partire dal cancelletto sarà Laegreid, mentre Lukas Hofer sarà il primo deglicon il pettorale numero 15. Presenti anche Thomas Bormolini, Didier Bionaz e Dominik Windisch. LA1 LAEGREID Sturla Holm NOR 0:00 2 DALE Johannes NOR 0:08 3 BOE Johannes Thingnes NOR 0:20 4 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0:43 5 b SAMUELSSON Sebastian SWE 0:45 6 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 0:51 7 FILLON MAILLET Quentin FRA 0:52 8 JACQUELIN Emilien FRA 0:56 9 PONSILUOMA Martin SWE 0:58 10 ...

zazoomblog : Biathlon startlist Inseguimento Hochfilzen: orario programma tv. I pettorali di partenza degli italiani -… - ReHaLi8 : RT @FondoItalia: Biathlon - La Val Ridanna pronta ad ospitare la Coppa Italia: sabato 19 sprint, domenica 20 dicembre inseguimento https://… - FondoItalia : Biathlon - La Val Ridanna pronta ad ospitare la Coppa Italia: sabato 19 sprint, domenica 20 dicembre inseguimento - zazoomblog : Biathlon inseguimento maschile Hochfilzen 2 2020 in tv: data orario e come vederlo in diretta - #Biathlon… - infoitsport : Biathlon, startlist Inseguimento maschile Hochfilzen: programma, orari, tv. I pettorali di partenza degli azzurri -