Andrea Paris emoziona il piccolo Domenico: impossibile trattenere le lacrime (Di venerdì 18 dicembre 2020) Andrea Paris emoziona il piccolo Domenico, impossibile trattenere le lacrime a Storie Italiane. Ecco cosa è successo. Continua su Rai 1 la Maratona Telethon 2020 per finanziare la ricerca sulle malattie genetiche rare, anche Storie Italiane si unisce ai programmi che partecipano alla raccolta fondi e oggi si parla della storia del piccolo Domenico. Per partecipare alla raccolta fondi si può chiamare il numero 800113377 o inviare un SMS al 45510. "Domenico ha 11 e la distrofia muscolare gli ha sempre impedito di camminare" racconta Eleonora Daniele introducendo la storia di Domenico. Mamma Ivana lo racconta come un genio della tecnologia, con una passione sfrenata ...

