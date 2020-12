Alfonso Signorini, gaffe al Gf vip in diretta: c’entra Damante (Di sabato 19 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Alfonso Signorini, gaffe al Gf vip; il conduttore in diretta ha un lapsus freudiano incredibile: “Chiedo scusa!”. Alfonso Signorini e la gaffe al Gf vip; al conduttore scappa in diretta un lapsus freudiano davvero incredibile: “Chiedo scusa!“. Puntata movimentata stasera su Canale 5, dato che è iniziata in maniera piuttosto forte con l’eliminazione di Filippo Leggi su youmovies (Di sabato 19 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.al Gf vip; il conduttore inha un lapsus freudiano incredibile: “Chiedo scusa!”.e laal Gf vip; al conduttore scappa inun lapsus freudiano davvero incredibile: “Chiedo scusa!“. Puntata movimentata stasera su Canale 5, dato che è iniziata in maniera piuttosto forte con l’eliminazione di Filippo

MauraIannotti : Non ho capito. Signorini ci sta dicendo che Tommaso esce? Uscita clamorosa a sorpresa. Alfonso vedi di non rompere i coglioni eh #gfvip - Duda25210018 : @GF_diretta Vede Francesco non perde occasione per denigrare Dayane!!! Rosicare l'inizio lei era quella carina che… - Santuz15 : RT @TrashAmmme: Mario Ermito: 29 anni Alfonso Signorini: TORNA DOPO BEN 15 ANNI ANZI 20 ANNI AL GRANDE FRATELLO Secondo Alfonso Mario ave… - moonshadow_369 : RT @TrashAmmme: Mario Ermito: 29 anni Alfonso Signorini: TORNA DOPO BEN 15 ANNI ANZI 20 ANNI AL GRANDE FRATELLO Secondo Alfonso Mario ave… - mikeymyyangel : #GFVIP non alfonso signorini che difende le donne dalle frasi brutte e cattive ma poi presenta i concorrenti come '… -