Agrigento | clandestini tunisini in fuga | travolto e ferito un carabiniere

Roma, 18 dic – Scene di ordinaria immigrazione giungono oramai quasi quotidianamente, confinate nella cronaca locale, da Agrigento e provincia, prima zona di approdo di chi sbarca clandestinamente a Lampedusa o viene recuperato in mare. L'ultima risale a ieri sera, si tratta della fuga di 10 tunisini durante il trasferimento in bus dalla tensostruttura di Porto Empedocle verso Trapani. Giunti all'altezza di Cattolica Eraclea hanno fatto bloccare la corsa all'autista, aggredendolo e ferendo poi anche il carabiniere di scorta, travolto mentre provava a trattenere i fuggitivi i quali hanno fatto perdere poi le loro tracce. Il militare aggredito, che svolgeva servizio di vigilanza e ha cercato di bloccare i clandestini fuggiaschi, è stato portato al pronto soccorso del vicino ospedale di ...

I poliziotti della squadra Mobile della Questura di Agrigento, impegnati costantemente nell’attività di contrasto all’immigrazione clandestina, hanno proceduto all’arresto di 3 migranti, sbarcanti nei ...

