Vuole rifarsi il fondoschiena, ma l’operazione va male. Muore a 29 anni la “Kim Kardashian messicana” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Una star di OnlyFans, soprannominata la “Kim Kardashian messicana”, è morta in seguito alle complicazioni sopraggiunte dopo un intervento chirurgico. Joselyn Cano, 29 anni, aveva deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico in Colombia che avrebbe dovuto sollevarle il fondoschiena. Ma le complicazioni sorte dopo l’operazione hanno portato l’influencer al decesso, come rivela il Daily Star Online. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Joselyn Cano (@joselyncano) La 29enne, che viveva in California, aveva accumulato oltre 12,8 milioni di follower su Instagram, mentre sulla nuova piattaforma OnlyFans i mi piace avevano già raggiunto quota 187.000. Joselyn Cano aveva pubblicato 243 post sul sito, ricevendo molti consensi da ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Una star di OnlyFans, soprannominata la “Kim”, è morta in seguito alle complicazioni sopraggiunte dopo un intervento chirurgico. Joselyn Cano, 29, aveva deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico in Colombia che avrebbe dovuto sollevarle il. Ma le complicazioni sorte dopohanno portato l’influencer al decesso, come rivela il Daily Star Online. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Joselyn Cano (@joselyncano) La 29enne, che viveva in California, aveva accumulato oltre 12,8 milioni di follower su Instagram, mentre sulla nuova piattaforma OnlyFans i mi piace avevano già raggiunto quota 187.000. Joselyn Cano aveva pubblicato 243 post sul sito, ricevendo molti consensi da ...

MlSHLOU : ma perchè per rifarsi le tette costa così tanto? io che sono stra piatta dovrebbero essere regalate non pensate? è… - bluduejesopazz : Giulia lo ripeto a questo punto è stata una grande che ha saputo frenarsi e tutelarsi! Che si faccia il suo percors… - ultkibm : Periodo per rifarsi o addirittura non chiudere, e ora mancano meno di 10 giorni a natale e il governo vuole cambiar… - FijEma : @PresMoratti Ma come funziona, #inter ha subito sfottò da juventino e milanista e adesso vuole rifarsi proprio col… - iam_Aless1a_ : @fabsworldx Stefania non vuole rifarsi la tinta perché ha i colpi di sole quindi rischierebbe di combinare un casino -

Ultime Notizie dalla rete : Vuole rifarsi Tour de force per la serie A Per Juve e Inter sfide al top La Nuova Sardegna Serie A: il Milan rallenta ancora, l’Inter batte il Napoli e si avvicina alla vetta

Più passano le giornate e più il massimo campionato di calcio rimane senza padrone. Il Milan capolista continua a perdere terreno in questa 12° giornata ...

Uomini e Donne, Ida Platano scrive una lettera a Riccardo Guarnieri (video)

Guarda il video in cui Maria de Filippi legge una lettera di Ida Platano a Riccardo Guarnieri. La reazione del cavaliere: "È un personaggio" ...

Più passano le giornate e più il massimo campionato di calcio rimane senza padrone. Il Milan capolista continua a perdere terreno in questa 12° giornata ...Guarda il video in cui Maria de Filippi legge una lettera di Ida Platano a Riccardo Guarnieri. La reazione del cavaliere: "È un personaggio" ...