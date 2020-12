Valeria Fabrizi, svaligiata la casa di Suor Costanza di Che Dio ci aiuti: ‘Un attacco al cuore’ (Di giovedì 17 dicembre 2020) Spiacevole episodio per Valeria Fabrizi, l’amata Suor Costanza della fiction di Rai 1 Che Dio ci aiuti. L’abitazione dell’attrice alla Balduina, in via Tito Livio a Roma, è stata presa di mira dai ladri. La notizia arriva dalla figlia Giorgia Giacobetti. Domenica In, Valeria Fabrizi: ‘Perdere un figlio è il dolore più grande, somigliava a me’ Il messaggio della figlia di Valeria Fabrizi Sui social la Giacobetti scrive: “casa di mia madre svaligiata. Tutto sottosopra… mobili rotti cose ovunque. Completamente inagibile. Sembra di stare in una casa colpita da un terremoto. Oltre al grande danno materiale un attacco al cuore e agli affetti e ai ricordi di una vita. ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 17 dicembre 2020) Spiacevole episodio per, l’amatadella fiction di Rai 1 Che Dio ci. L’abitazione dell’attrice alla Balduina, in via Tito Livio a Roma, è stata presa di mira dai ladri. La notizia arriva dalla figlia Giorgia Giacobetti. Domenica In,: ‘Perdere un figlio è il dolore più grande, somigliava a me’ Il messaggio della figlia diSui social la Giacobetti scrive: “di mia madre. Tutto sottosopra… mobili rotti cose ovunque. Completamente inagibile. Sembra di stare in unacolpita da un terremoto. Oltre al grande danno materiale unal cuore e agli affetti e ai ricordi di una vita. ...

paolorm2012 : Ancora furti a Balduina: colpo in pieno pomeriggio nell'appartamento dell'attrice Valeria Fabrizi - romatoday : Ancora furti a #Balduina: colpo in pieno pomeriggio nell'appartamento dell'attrice Valeria Fabrizi… - romlicia9_licia : Suor Costanza è il 'sale' in questa fiction... amo tutti i personaggi, ma lei è davvero formidabile. Valeria Fabriz… -