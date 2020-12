Vaccino e non solo. Lo sprint che serve all’Ue spiegato da Luca Pani (Di giovedì 17 dicembre 2020) L’Europa accelera sul Vaccino anti-Covid. Mentre negli Stati Uniti e nel Regno Unito sono state somministrate le prime dosi, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ha lanciato un appello per anticipare la riunione sull’antidoto Pfizer al 21 dicembre, per cominciare il più presto possibile la campagna di vaccinazione in tutta la regione. Le prime dosi saranno somministrate in Europa il 27, 28 e 29 dicembre, secondo von der Leyen, la quale ha informato che i giorni della vaccinazione in Ue sono condizionati però all’autorizzazione dell’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali. Il Vaccino Pfizer/BioNTech verrà autorizzato lunedì prossimo, e la distribuzione delle dosi nell’Unione europea inizierà il 26 dicembre. Poi, ogni Stato si organizzerà all’interno, come ha spiegato Eric Mamer, portavoce della Commissione ... Leggi su formiche (Di giovedì 17 dicembre 2020) L’Europa accelera sulanti-Covid. Mentre negli Stati Uniti e nel Regno Unito sono state somministrate le prime dosi, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ha lanciato un appello per anticipare la riunione sull’antidoto Pfizer al 21 dicembre, per cominciare il più presto possibile la campagna di vaccinazione in tutta la regione. Le prime dosi saranno somministrate in Europa il 27, 28 e 29 dicembre, secondo von der Leyen, la quale ha informato che i giorni della vaccinazione in Ue sono condizionati però all’autorizzazione dell’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali. IlPfizer/BioNTech verrà autorizzato lunedì prossimo, e la distribuzione delle dosi nell’Unione europea inizierà il 26 dicembre. Poi, ogni Stato si organizzerà all’interno, come haEric Mamer, portavoce della Commissione ...

Sondaggio vaccino italiani: tu te lo fai? 34% sì, subito. 43% sì, tra un po'. 19% no, mai

Secondo il 37%, invece, dovrebbe obbligatorio per tutti. Il 10% non si è espresso. Chi vuole che a decidere siano i singoli? Il 56% delle donne è a favore della libera scelta. Così come il 50% degli u ...

