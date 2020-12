Tredicesima Dicembre 2020: ecco cosa sta accadendo (Di giovedì 17 dicembre 2020) In corrispondenza delle festività natalizie, il mese di Dicembre è anche quello della Tredicesima mensilità, ossia quella che va ad alleggerire le spese che circa 34 milioni di italiani, pensionati e lavoratori, che andranno ad affrontare in questi giorni. Ammontano quindi a tale somma il numero di persone che andrannno a percepire una gratifica che tuttavia quest’anno è stata “alleggerita” a causa del Covid. Tredicesima ai tempi del Covid Il contagio che ha colpito duramente il nostro paese non ha permesso a molte persone ad arrivare alla quota minima di contributi per poter ambire alla Tredicesima, circa 6,6 milioni di lavoratori sono finiti in cassa integrazione e molti di questi a zero ore. Se l’anno scorso la spesa dello stato ha superato i 10 miliardi di euro nel pagamento delle tredicesime, quest’anno potrebbe ... Leggi su giornal (Di giovedì 17 dicembre 2020) In corrispondenza delle festività natalizie, il mese diè anche quello dellamensilità, ossia quella che va ad alleggerire le spese che circa 34 milioni di italiani, pensionati e lavoratori, che andranno ad affrontare in questi giorni. Ammontano quindi a tale somma il numero di persone che andrannno a percepire una gratifica che tuttavia quest’anno è stata “alleggerita” a causa del Covid.ai tempi del Covid Il contagio che ha colpito duramente il nostro paese non ha permesso a molte persone ad arrivare alla quota minima di contributi per poter ambire alla, circa 6,6 milioni di lavoratori sono finiti in cassa integrazione e molti di questi a zero ore. Se l’anno scorso la spesa dello stato ha superato i 10 miliardi di euro nel pagamento delle tredicesime, quest’anno potrebbe ...

