Termini razzisti su Instagram: indagine della FA su Cavani (Di giovedì 17 dicembre 2020) La Football Association ha ufficializzato un'indagine nei confronti di Edinson Cavani per utilizzo improprio dei social La Football Association ha ufficializzato un'indagine nei confronti di Edinson Cavani per utilizzo improprio dei social. L'attaccante del Manchester United è accusato di aver utilizzato Termini razzisti su Instagram e ha tempo sino al 4 Gennaio per presentare la propria memoria difensiva. Nel peggiore dei casi rischia sin a sei giornate di squalifica ma per il Guardian è più probabili che i turni di squalifica possano essere tre.

