Suicidio Tiziana Cantone, la madre chiede la riapertura dell'indagine (Di giovedì 17 dicembre 2020) Teresa Gigli, madre di Tiziana Cantone, chiede la riapertura dell'indagine in merito al Suicidio della figlia. L'autopsia potrebbe rivelare nuovi dettagli Sono trascorsi 4 anni da quando Tiziana Cantone, 31enne, si è tolta la vita nella casa di Mugnano, a Napoli. La donna si sarebbe suicidata a seguito di alcuni video hot che la riguardavano, L'articolo proviene da YesLife.it.

