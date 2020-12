Shia LaBeouf: la regista di Honey Boy sostiene FKA Twigs e le vittime di violenza (Di giovedì 17 dicembre 2020) La regista di Honey Boy, Alma Har'el, ha espresso la sua solidarietà a FKA Twigs e a chi ha accusato Shia LaBeouf di violenza. La regista Alma Har'el ha diretto Shia LaBeouf nel film Honey Boy e ha stretto con l'attore un rapporto di amicizia, tuttavia non ha esitato a offrire il proprio sostegno a FKA Twigs e alle altre donne che lo stanno accusando di violenza e abusi. Il progetto, arrivato nel 2019, si ispirava all'infanzia dell'attore ed era stato accolto in modo molto positivo dalla critica e dal pubblico. Alma Har'el aveva lodato il percorso di crescita e redenzione compiuto da Shia LaBeouf, che aveva scritto la sceneggiatura di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 17 dicembre 2020) LadiBoy, Alma Har'el, ha espresso la sua solidarietà a FKAe a chi ha accusatodi. LaAlma Har'el ha direttonel filmBoy e ha stretto con l'attore un rapporto di amicizia, tuttavia non ha esitato a offrire il proprio sostegno a FKAe alle altre donne che lo stanno accusando die abusi. Il progetto, arrivato nel 2019, si ispirava all'infanzia dell'attore ed era stato accolto in modo molto positivo dalla critica e dal pubblico. Alma Har'el aveva lodato il percorso di crescita e redenzione compiuto da, che aveva scritto la sceneggiatura di ...

