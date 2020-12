Sergio Castellitto in Natale in casa Cupiello: cast e trama del film omaggio a Eduardo De Filippo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sergio castellitto, uno dei più importanti attori italiani, si cimenta con uno dei più grandi testi della storia del teatro italiano: Natale in casa Cupiello di Eduardo De Filippo. «Per me è un grande onore», dice castellino «portare in TV questo classico immortale: ripenso a quando da ragazzo ho visto il grande Eduardo a teatro con questo spettacolo, emozionandomi profondamente». È l’evento di Natale di Raiuno, atteso martedì 22 dicembre in prima serata: questo film TV è il rifacimento del celebre classico di Eduardo De Filippo, nato nel 1931 come testo teatrale e poi portato anche sul piccolo schermo in due versioni televisive, nel 1962 e nel ... Leggi su aciclico (Di giovedì 17 dicembre 2020), uno dei più importanti attori italiani, si cimenta con uno dei più grandi testi della storia del teatro italiano:indiDe. «Per me è un grande onore», diceellino «portare in TV questo classico immortale: ripenso a quando da ragazzo ho visto il grandea teatro con questo spettacolo, emozionandomi profondamente». È l’evento didi Raiuno, atteso martedì 22 dicembre in prima serata: questoTV è il rifacimento del celebre classico diDe, nato nel 1931 come testo teatrale e poi portato anche sul piccolo schermo in due versioni televisive, nel 1962 e nel ...

marcoluci1 : RT @Unomattina: 'Natale in casa Cupiello' il #22dicembre in prima serata su @RaiUno con Sergio Castellitto. Ne parliamo a #UnoMattina con P… - seiofossifuoco : @ayellowlamp no, hai sbagliato a mettere padre pio perché questo è sergio castellitto. sei profumatamente pagata pe… - Linkiesta : Il dramma di Eduardo De Filippo, che vede tra gli interpreti uno straordinario Sergio Castellitto nei panni di Don… - Unomattina : 'Natale in casa Cupiello' il #22dicembre in prima serata su @RaiUno con Sergio Castellitto. Ne parliamo a… - SaverioVerace : #IlTalentoDelCalabrone, con Sergio Castellitto, filmone assurdo. Ormai @AmazonVideo nuova piattaforma di punta con… -