Sei anni di violenze e stupri su una ragazzina: arrestato ricercato internazionale (Di giovedì 17 dicembre 2020) Gli agenti del commissariato di Polizia di Civitavecchia, diretto da Paolo Guiso, hanno arrestato un 48enne cittadino rumeno, destinatario di mandato di Arresto Europeo, poiché accusato di diversi stupri e violenza sessuale su minorenne. Il 48enne, che ha vissuto in Irlanda dal 2007 al 2017, è accusato di aver commesso tali reati dal 2011 al 2017. Leggi anche: Il sangue di una bambina doveva essere urgentemente analizzato: staffetta della solidarietà da Parma a Roma L'uomo è stato rintracciato da personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del commissariato di Polizia di viale della Vittoria nella serata del 15 scorso, nell'ambito dei quotidiani servizi di prevenzione e repressione dei reati inerenti i furti in appartamento. Per tali reati l'Autorità Giudiziaria irlandese, sulla scorta delle indagini svolte e degli accordi internazionali, ha ...

