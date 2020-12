“Se non arrivano riposte sul Recovery, dimissioni. I ministri non fanno tappezzeria”, avverte la Bellanova (Di giovedì 17 dicembre 2020) Non solo Renzi ma, soprattutto la ministra Bellanova, è più che mai intenzionata a ‘sparigliare’ tutto in tema di Recovery, qualora l’esecutivo dovesse dare seguito all’annunciata cabina di regia ‘esterna’. Un tema che, di fatto, ha ripetuto la responsabile delle Politiche Agricole su La7, comportebbe le sue dimissioni. “I tempi? Per le mie dimissioni non si dovrà attendere molto, se non arrivano le risposte che noi attendiamo”. Del resto, rimarca, ”L’emergenza sanitaria non può essere utilizzata per tenere in vita un governo”. Bellanova: “Fare il ministro significa concorrere alle decisioni, non fare tappezzeria” In effetti, il ‘fare’ di Conte, in totale autonomia, anche a dispetto dei suoi stessi alleati di governo (oltre che anti democratico), è francamente ... Leggi su italiasera (Di giovedì 17 dicembre 2020) Non solo Renzi ma, soprattutto la ministra, è più che mai intenzionata a ‘sparigliare’ tutto in tema di, qualora l’esecutivo dovesse dare seguito all’annunciata cabina di regia ‘esterna’. Un tema che, di fatto, ha ripetuto la responsabile delle Politiche Agricole su La7, comportebbe le sue. “I tempi? Per le mienon si dovrà attendere molto, se nonle risposte che noi attendiamo”. Del resto, rimarca, ”L’emergenza sanitaria non può essere utilizzata per tenere in vita un governo”.: “Fare il ministro significa concorrere alle decisioni, non fare” In effetti, il ‘fare’ di Conte, in totale autonomia, anche a dispetto dei suoi stessi alleati di governo (oltre che anti democratico), è francamente ...

