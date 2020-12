Scuola, a rischio la ripresa a gennaio: troppi contagi. Ipotesi dad anche in inverno (Di giovedì 17 dicembre 2020) Gli studenti torneranno in classe il 7 gennaio, lo ha confermato ieri la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, quando ha dichiarato che “si sta lavorando in queste ore insieme alle Regioni. Ci sarà a breve un incontro, da un lato per i trasporti, dall’altro lato per tamponi e test rapidi”. Scuola, a rischio la ripresa a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 17 dicembre 2020) Gli studenti torneranno in classe il 7, lo ha confermato ieri la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, quando ha dichiarato che “si sta lavorando in queste ore insieme alle Regioni. Ci sarà a breve un incontro, da un lato per i trasporti, dall’altro lato per tamponi e test rapidi”., alaa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

