Sanremo, Amadeus svela i Big in gara al Festival 2021 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Amadeus annuncia il cast dei 26 cantanti Big in gara a Sanremo 2021, che ha già ribattezzato il "Festival della rinascita" post Covid e che è previsto dal 2 al 6 marzo prossimi al Teatro Ariston. Il conduttore e direttore artistico del Festival li comunica alla spicciolata durante la finale di Sanremo Giovani, in diretta su Rai1, su Radio2 Rai e su RaiPlay, in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo. Per il finale della serata, Amadeus – in collegamento con il Tg1 prima dell'inizio della diretta – ha annunciato un "amico speciale che tutti voi conoscete" senza nominarlo. Ma il pensiero è andato subito a Fiorello. I Big sono tutti presenti a Sanremo e i primi annunciati sono Francesco Renga (con il brano 'Quando trovo te'), i Coma ...

