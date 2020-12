San Gennaro non fa il miracolo: Napoli tra speranza e timori (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nulla da fare. Anche dopo la messa delle 18:30, alla presenza del Cardinale “uscente” di Napoli, Crescenzio Sepe, il sangue di San Gennaro non sì è sciolto. “Signori, è solidissimo!”, dichiara l’abate del Duomo monsignor Vincenzo De Gregorio, alle ore 16:30. Le speranze dei fedeli sono quindi rimaste deluse, dopo che pure al mattino il L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nulla da fare. Anche dopo la messa delle 18:30, alla presenza del Cardinale “uscente” di, Crescenzio Sepe, il sangue di Sannon sì è sciolto. “Signori, è solidissimo!”, dichiara l’abate del Duomo monsignor Vincenzo De Gregorio, alle ore 16:30. Le speranze dei fedeli sono quindi rimaste deluse, dopo che pure al mattino il L'articolo proviene da Inews.it.

stanzaselvaggia : Peccato non si sia sciolto il sangue di San Gennaro, davvero un brutto presagio. Il 16 dicembre del 2019 si era sci… - Pinucciosono : Quest'anno il sangue di San Gennaro non si è sciolto quindi si prevede un 2021 nefasto. Invece l'anno scorso che s… - HuffPostItalia : Il sangue di San Gennaro resta solido: a Napoli non si ripete il miracolo - CirianiCarlo : RT @Marco_dreams: Non per dire, ma il 2 Maggio ed il 16 Settembre si era sciolto il sangue di San Gennaro, e non è che poi sia andata molto… - massidanu : @Iosonoquaok Mi sa che quando non capisci meglio chiedere perché anche a essere marcio arrabbiato non leggo nessun… -