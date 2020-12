Roma-Torino, Vignati al veleno: “Espulsione di Singo un errore, sul gol di Mkhitaryan c’era fallo su Belotti” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Torino alza la voce dopo la sconfitta per 3-1 rimediata contro la Roma.VIDEO Roma-Torino 3-1, giallorossi devastanti: le immagini del match dell’OlimpicoLa partita dei granata è iniziata in salita dopo che al 13' si sono ritrovati a giocare in 10 a causa dell'Espulsione comminata dal direttore di gara a Singo. Il direttore sportivo dei piemontesi, Davide Vignati, ai microfoni di Sky Sport, ha mostrato tutta la sua amarezza per le decisioni arbitrali."Non si tratta della nostra posizione, è un dato oggettivo. Un'Espulsione al tredicesimo minuto, commentatela voi: penso sia una cosa talmente chiara e oggettiva. È un errore: bisognerebbe vedere il regolamento, perché sull'Espulsione diretta si può chiamare il VAR. ... Leggi su mediagol (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ilalza la voce dopo la sconfitta per 3-1 rimediata contro la.VIDEO3-1, giallorossi devastanti: le immagini del match dell’OlimpicoLa partita dei granata è iniziata in salita dopo che al 13' si sono ritrovati a giocare in 10 a causa dell'comminata dal direttore di gara a. Il direttore sportivo dei piemontesi, Davide, ai microfoni di Sky Sport, ha mostrato tutta la sua amarezza per le decisioni arbitrali."Non si tratta della nostra posizione, è un dato oggettivo. Un'al tredicesimo minuto, commentatela voi: penso sia una cosa talmente chiara e oggettiva. È un: bisognerebbe vedere il regolamento, perché sull'diretta si può chiamare il VAR. ...

