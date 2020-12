Roma-Torino diretta 0-0: tornano Smalling e Mancini. Pedro in panchina (Di giovedì 17 dicembre 2020) 5' - Il Torino risponde con Belotti che prova a battere a rete ma Smalling riesce a deviare in calcio d'angolo4' - La Roma si rende pericolosa in contropiede con un'ottima... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 17 dicembre 2020) 5' - Ilrisponde con Belotti che prova a battere a rete mariesce a deviare in calcio d'angolo4' - Lasi rende pericolosa in contropiede con un'ottima...

OfficialASRoma : 3? dei 111 gol di @EdDzeko in giallorosso sono arrivati contro il Torino ?? ?? statistiche in vista di #RomaTorino,… - Corriere : Vie affollate per lo shopping. Code a Roma, Milano, Torino e Bologna. «Così terza ondata inevitabile» - Corriere : Vie dello shopping affollate. Code a Roma, Milano, Torino e Bologna. «Così terza on... - Notiziedi_it : Le formazioni ufficiali di Roma – Torino - PeppoSpack : RT @gippu1: Statistiche Inutili della Buona Educazione: dopo le due presenze dell'anno scorso (entrambe contro la Roma!) di Michel ADOPO, s… -